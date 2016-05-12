У Бахчисараї окупанти затримали заступника голови Меджлісу Умерова

Про це повідомив глава Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

«В окупованому Бахчисараї карателями ФСБ затриманий заступник голови Меджлісу кримскотарского народу Ільмі Умеров. В даний час його везуть в Сімферополь для пред'явлення «звинувачення», - написав він.

У свою чергу, перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял повідомив в Facebook про те, що «Ільмі Умерова щойно доставили в УФСБ».

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При цьому в повідомленні у Facebook самозваного «прокурора Республіки Крим» Наталії Поклонської зазначається, що «слідчий відділ Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю порушив кримінальну справу стосовно Ільмі Умерова – члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу».

«Він підозрюється у скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. В даний час з громадянином Умеровим проводяться слідчі дії, він доставлений в Управління ФСБ. В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

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