США вітають призначення Луценка генпрокурором
Віце-президент США Джозеф Байден привітав призначення Юрія Луценка генеральним прокурором України.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського президента Петра Порошенка.
Порошенко сьогодні провів телефонну розмову з Байденом, під час якої той привітав призначення Луценка генпрокурором.
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Крім того, як повідомляє прес-служба глави держави, американський віце-президент підтвердив готовність США надавати підтримку Україні на шляху реформи прокуратури та у боротьбі з корупцією.
Байден також відзначив важливість законодавчих змін щодо впровадження в Генпрокуратурі генеральної інспекції.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а президент Петро Порошенко відразу ж підписав відповідний указ.
Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.
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