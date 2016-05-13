США вітають призначення Луценка генпрокурором

Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського президента Петра Порошенка.

Порошенко сьогодні провів телефонну розмову з Байденом, під час якої той привітав призначення Луценка генпрокурором.

Читайте такожПорошенко: генпрокурор Луценко "нікому і нічим не зобов’язаний"

Крім того, як повідомляє прес-служба глави держави, американський віце-президент підтвердив готовність США надавати підтримку Україні на шляху реформи прокуратури та у боротьбі з корупцією.

Байден також відзначив важливість законодавчих змін щодо впровадження в Генпрокуратурі генеральної інспекції.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а президент Петро Порошенко відразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.

Читайте такожПризначення Луценка супроводжувалося "цинічним переламуванням парламенту" - нардеп