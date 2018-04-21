Політологи про візит Януковича до Росії

Політичні експерти коментують візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що на 15-16 серпня 2006 року заплановано візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Росії. У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Чого варто чекати від візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Росії?».

Так, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що “чогось особливого” від візиту В.ЯНУКОВИЧА до РФ чекати не варто, “адже візит носить ознайомчий характер”. За його словами, “цей візит має розставити певні віхи, на які будуть орієнтуватися українські та російські урядовці при налагодженні подальшої співпраці. Думаю, що під час цього візиту буде поставлене ціле коло запитань, які будуть вирішуватися робочими групами на рівні міністерств”. Водночас експерт висловив сподівання, що цей візит символізуватиме стабілізацію у відносинах між Україною і Росією.

Водночас голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Росії “повинен показати для виборців (в першу чергу Сходу і Півдня) зовнішню політичну орієнтацію нової української влади, те, що уряду ЯНУКОВИЧА буде легше працювати на російському фронті, аніж «помаранчевим» урядам ЄХАНУРОВА і ТИМОШЕНКО. Реальних пропозицій від нового уряду поки що немає, та і бути не може (все таки дуже обмежений час після призначення прем’єра). Так що це візит щось на кшталт візитів князів з Русі до ставки хана у Золоту орду, щоб отримати ярлик на “велике князювання”.

Водночас, експерт вважає, що „візит Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви - це головний біль для Кремля”. Адже, за словами О.ДОНІЯ, “росіянам доведеться поламати голову над тим, на які конкретні поступки в бік України вони можуть піти. В російських мас-медіа довго влаштовувався галас з приводу того, що «помаранчеві» не можуть домовлятися з Кремлем, і що потрібна «біло-блакитна» влада, аби проблем стало менше. Тепер Кремлю потрібно «слово» довести «ділом». Вони повинні дозволити ЯНУКОВИЧУ вивести з Москви яку-небудь маленьку перемогу. І поки що незрозуміло, на які ж реальні поступки готова офіційна російська влада. Дуже сумнівно, щоби ці поступки стосувалися енергетичної сфери”, - зауважив експерт.

У свою чергу, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що від візиту В.ЯНУКОВИЧА до РФ „варто чекати встановлення першого за останні роки на такому рівні контакту для вирішення ряду проблем, насамперед газової, та щодо торгівельних відносин між Україною і Росією”.

Водночас політолог висловив думку, що “не варто чекати остаточних визначень – скоріш за все, буде доручення експертам та урядовцям розробити відповідні рішення”. “Але ці перші перемовини дають реальний шанс на позитивне вирішення ряду питань, що виникли між двома країнами”, - зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ також вважає, що під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Росії „гучних заяв чи проривів не буде”, адже, за словами експерта, “в центрі цього візиту вирішення цілої низки робочих питань, зокрема проблем енергобезпеки не тільки України, але і Європи: ціни, обсяги поставок, стан газосховищ, фінансова складова цієї схеми”.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, друга проблема, яку має обговорити В.ЯНУКОВИЧ у РФ, - це питання, що постали у зв’язку з кризою СНД. “Після того, як перестала працювати ціла низка угод, досягнутих в рамках СНД, і Україна, на жаль, не взяла участь у останньому неформальному самміті цієї організації, сьогодні є проблема поновлення тієї частини відносин, що були вигідні вітчизняному виробнику, в першу чергу – машинобудуванню”, - зауважив експерт.

“Наступна складова – це перспективи нових інтеграційних проектів, які сьогодні реалізуються без України. Я не думаю, що пан ЯНУКОВИЧ буде брати на себе ініціативу створення союзів, але відбудеться спроба повернути Україну до діалогу в рамках цих проектів. В чому це може проявитися? Наступна зустріч представників країн СНД може пройти за участю українського прем’єра. Крім того, сам ЯНУКОВИЧ говорив про важливість поновлення роботи комісії Ющенко – Путін. Я не виключаю, що серед питань, які будуть обговорюватися, буде підготовка зустрічі двох президентів. Цілком можливо, що така зустріч може відбутися в Україні на запрошення української сторони”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що від візиту українського прем’єра до Росії „варто чекати офіційного узгодження позицій – для того, щоб підкреслити той факт, що призначення Віктора ЯНУКОВИЧА є позитивом для двосторонніх відносин”. На думку експерта, “Росія готова це продемонструвати. Одночасно будуть зняті моменти напруги між Україною і Росією, особливо щодо проблем енергопостачання та торгівлі. Росія буде демонструвати свою лояльність новому уряду і може піти на деякі поступки в переговорах з інших питань”.

Політолог Андрій ОКАРА переконаний, що Москва буде намагатися знайти з В.ЯНУКОВИЧЕМ точки взаємодії. „Я думаю, що візит Віктора ЯНУКОВИЧА продемонструє всі «несбывшиеся иллюзии» російських політиків. ЯНУКОВИЧ буде вимушений пояснювати, чому він вимушений підтримувати інтеграцію до НАТО, чому він відмовився від тези про російську, як другу державну чи хоча б регіональну мову”, - зауважив А.ОКАРА.

На його думку, “фактично це буде пошук нових точок дотику з російським політикумом. Коли півтора роки тому говорили, що ЯНУКОВИЧ – проросійський політик, то це був інший ЯНУКОВИЧ. Тепер Москва буде звикати і шукати точки взаємодії з новим ЯНУКОВИЧЕМ”.