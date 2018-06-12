Віхи тижня: стихійна консолідація, втомлений Ющенко і Луценко, який замкнув коло

Верховна Рада практично одноголосно змінила Державний бюджет на користь жителів постраждалих від повені областей і дала відкоша уряду, що вирішив заразом забезпечити державні гарантії під майбутні кредити «Укравтодора». Віктор Ющенко відбув у відпустку. Юрій Луценко завершив повне коло політичної кар`єри.

Парламентарії жваво відгукнулися на рішення РНБО про проведення позачергового засідання Верховної Ради. Президентський указ про визнання територій шести областей, що постраждали від повені, зонами надзвичайної екологічної ситуації, підтвердили буквально за півгодини. Зате зі змінами до бюджету слугам народу довелося помарудитися. Законодавці підтримали узгоджений варіант бюджетних змін, погодилися збільшити акцизні збори на тютюн, але навідріз відмовилися визначати державні гарантії «Укравтодору» без конкретизації планів майбутніх робіт. Не збулося і побажання Юлії Тимошенко про проведення декількох засідань для внесення змін до бюджету-2008 в повному об`ємі. Перетруджуватися народні депутати не стали, мабуть, вважаючи свою місію виконаною.

Втім, Юлія Володимирівна не дуже засмучена пасивністю нардепів. Вона зі все більшою наполегливістю приміряє на себе тогу рятівника нації. Прем`єр не тільки постійно курсує постраждалими від повені регіонами, але й наполегливо повторює: 17 років в країні нічого не робили, тільки розкрадали, але її уряд наведе лад. Енергійність Тимошенко подає надію жертвам стихійного лиха і цілком може надихнути модельєра Айну Гассе на нову колекцію «Рятувальники, вперед!» Заразом відзначимо, що Юлія Володимирівна своїми вояжами «доїдає» залишки рейтингу Ющенка на Західній Україні.

Віктор Андрійович як справжній джентльмен вирішив не заважати прем`єру проявляти активність, і після проведення позачергового засідання РНБО відбув у відпустку до Криму. Глава держави, певно, вже змирився з тим, що не виграє у лідера БЮТ змагання щодо створення інформаційних приводів і віддає перевагу тактиці точкових вилазок на постраждалі території... Цікаво, наскільки ефективно підготується Віктор Андрійович до нового політичного сезону, який стане вирішальним у його кар`єрі державного діяча. Одних критичних випадів Банкової в бік Тимошенко на тему її неприхильності православним цінностям або ігнорування необхідності аверсного використання нафтопроводу Одеса - Броди може не вистачити для переобрання Ющенка на другий президентський термін.

Розмірковує над майбутніми політичними хитросплетіннями і спікер парламенту. Арсеній Яценюк, як і Тимошенко, не збирається у відпустку, вважаючи за краще на робочому місці розкладати пасьянс майбутніх президентських перегонів. Яценюк вже встиг спрогнозувати надзвичайно гарячу політичну осінь, під час якої і самому Арсенієві Петровичу не вдасться відсидітися в парламентській президії. Збереження спікерського крісла - хороший стимул для енергійних дій молодого політика.

Здивував Віктор Янукович. Лідер партії, що претендує на статус найбільшої опозиційної сили, ніяк не відреагував на стихійне лихо в західних областях. Для політика заявленого головним «регіоналом» масштабу подібна пасивність є неприпустимою, її показово прощають тільки політичні опоненти. Звичайно, Вікторові Федоровичу може подобатися турбуватися про стан подій виключно в його південно-східному електоральному заповіднику, але у такому разі йому варто сьогодні домовлятися з Ющенком про повернення в крісло донецького губернатора, а не готуватися до завтрашньої боротьби з Тимошенко за президентське крісло.

Легкий на підйом і швидкий на язик Нестор Шуфрич вкотре довів, що всім хорошим у політиці він зобов`язаний СДПУ(о) і її колишньому лідерові. Нестор Іванович запевнив, що саме Віктор Медведчук допомагав Партії регіонів розробляти проект Конституції, внесений на розгляд Верховної Ради. Соратники Шуфрича по парламентській фракції почали енергійно спростовувати слова однопартійця-неофіта, підкреслюючи, що Медведчук співпрацює з конституційних питань з БЮТ. Складається цікава ситуація: колись всемогутній «сірий кардинал» політичного режиму Леоніда Кучми продовжує розбурхувати політичний бомонд одним своїм існуванням. Напевно, Вікторові Володимировичу варто для більшої ефективності зробити якийсь різкий крок, щоб ніхто не сумнівався, що без Медведчука в країні нічого не відбувається.

Юрій Луценко, якого регіонали обіцяють ранньої осені звільнити з поста міністра внутрішніх справ, поскаржився журналістам на недопуск у Секретаріат Президента. Мабуть, Юрієві Віталійовичу невтямки, що подібні пасажі нормальні для опозиційного політика, але з вуст головного міліціонера звучать, як мінімум, дивно. Мабуть, розлучення «Народної самооборони» з Ющенком можна вважати завершеним. Заразом можна констатувати, що Луценко пройшов повне коло кар`єри. Починав він його як один з лідерів акції «Україна без Кучми», прагнучи потрапити на Банкову, завершив колишнім президентським фаворитом, який став персоною нон грата в тому ж приміщенні, але з новим господарем.

Євген Магда