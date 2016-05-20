Опубліковано інфографіку з "декомунізованими" назвами українських міст

Інфографіка з'явилася на сторінці Українського інституту національної пам'яті у Facebook.

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Так, зокрема, Щорс став Сновськом, Свердловськ - Довжанськом, Краснодон тепер називають Сорокиним, Артемівськ перейменували на Бахмут, Дніпропетровськ - на Дніпро.

За даними з Українського інституту національної пам’яті, у рамках декомунізації в Україні залишилось перейменувати близько 10 населених пунктів і один обласний центр – Кіровоград.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За відповідний проект постанови проголосували 247 народних депутатів. Крім того, депутати сьогодні перейменували низку містечок і сіл, всього 300 населених пунктів. Рішення ухвалене на виконання закону про декомунізацію.