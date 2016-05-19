В Україні залишилось перейменувати близько 10 населених пунктів і Кіровоград – В’ятрович

Про це радіо "Свобода" повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Як поінформував В’ятрович, сьогодні Верховна Рада разом з Дніпропетровськом і Дніпродзержинськом дала нові назви понад 300 населеним пунктам, таким чином, за його словами, процес декомунізації в Україні добігає кінця.

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Водночас В’ятрович наголосив, що вважає неприпустимим збереження радянських назв населених пунктів зі зміною семантики, як це пропонували в Дніпропетровську та Комсомольську, що в Полтавській області.

«Ми виходили з двох критеріїв: пропозиції громадськості й можливість повернення історичних назв. Якщо не було пропозицій від громадськості або були пропозиції такі, як в Комсомольську, де заявляли – давайте перетлумачимо назву й будемо називатись на честь не комсомольців, а «молодих, енергійних людей» і так далі, то в таких випадках вступали в дію наші пропозиції, які базувались на історії чи історичній топоніміці. Ми вийшли на завершальний етап декомунізації», – сказав він.

Окрім того, в інституті національної пам’яті уточнили, що нова назва Дніпропетровська українською мовою звучатиме як «Дніпро», а російською – «Днипро».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За відповідний проект постанови проголосували 247 народних депутатів. Крім того, депутати сьогодні перейменували низку містечок і сіл, всього 300 населених пунктів. Рішення ухвалене на виконання закону про декомунізацію.