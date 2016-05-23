Порошенко пообіцяв зробити все можливе, щоб повернути Савченко до України вже цього місяця

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час спілкування із журналістами в рамках робочого візиту до Туреччини, відповідаючи на запитання щодо можливого обміну Савченко на засуджених в Україні російських спецпризначенців.

"Ми зробимо все можливе для того, щоб Надія якнайшвидше повернулась додому. Зроблю все можливе, щоб в цьому місяці повернути її додому", - заявив Порошенко.

Президент нагадав, що саме в Туреччині під час його попереднього візиту він заявив про те, що готовий використати будь-які свої конституційні повноваження для того, щоб повернути Савченко додому. "Тому якщо таке звернення надійде – я негайно скористаюся цим", - наголосив глава держави.

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Президент зазначив також, що під час сьогоднішніх його переговорів значна частина уваги була присвячена питанню звільнення Савченко.

"Разом з тим, я хотів би уникнути політизації цього процесу, коли окремі політики, чиновники чи урядовці хочуть на цьому нагріти руки. Тут не буде задіяно жодного політика, крім наших іноземних партнерів", - наголосив президент.

Глава держави зауважив, що голові СБУ Василю Грицаку дано доручення щодо технічного виконання всіх необхідних юридичних обставин щодо цього процесу.

"Але закликаю всіх – ми будемо говорити про це тоді, коли президентський літак з Надією торкнеться злітної смуги українського аеропорту", - сказав Порошенко, додавши, що "дуже багато стоїть на карті".

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.