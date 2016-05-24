Україна не отримувала від РФ запит про видачу Александрова та Єрофєєва - міністр юстиції

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. "До Міністерства юстиції можуть надійти тільки запити щодо екстрадиції і передачі відповідних громадян іншої країни для відбування покарання на території цієї країни. Станом на сьогодні відповідних запитів щодо передачі цих двох російських громадян російській стороні по Конвенції до Мін'юсту не надходило", - заявив Петренко.

Читайте такожНовіков: Єрофєєв та Александров - не єдині військові РФ, затримані під час бойових дій в Україні

При цьому міністр зазначив, що якщо говорити про загальний механізм помилування, то "він передбачає безпосередньо звернення до комісії про помилування, яка функціонує при президенті України".

"Але у мене інформації про те, що такі звернення стосовно цих двох осіб надходили, немає", - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, вирок Єрофєєву та Александрову Голосіївський районний суд Києва виніс 18 квітня. Їх засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна.

Адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська написала у Facebook, що вирок Голосіївського райсуду Києва про спецназівців набрав чинності 23 травня.

Довідка УНІФАН. Суд в РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Також учора, 23 травня, відповідаючи на запитання щодо можливого обміну Савченко на російських спецпризначенців, Порошенко заявив, що влада «зробить все можливе для того, щоб Надія якнайшвидше повернулась додому».

«Зроблю все можливе, щоб в цьому місяці повернути її додому», - сказав Порошенко.