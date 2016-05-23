Вирок російським ГРУшникам Єрофеєву і Александрову сьогодні набуває чинності

"Сьогодні набув чинності вирок Голосіївського райсуду м. Києва стосовно Єрофєєва і Александрова. Апеляцію стороною захисту подано не було", - написала у Facebook адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська.

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"Відповідно, найближчим часом буде подано клопотання про помилування громадян Російської Федерації президенту України в порядку, передбаченому указом президента", - додала вона.

У свою чергу адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська заявила, що не буде подавати апеляцію. "Це вже точно. Жодної апеляції не буде", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, російські спецназівці Александров і Єрофєєв 18 квітня засуджені до 14 років позбавлення волі.