Спільна прес-конференція Савченко та Порошенка в Адміністрації президента (трансляцію завершено)

16:33, 25 травня 2016
Політика
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Українська льотчиця, народній депутат Надія Савченко після звільнення з російської в’язниці разом з президентом України Петром Порошенко вийшли на спільну прес-конференцію. 

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч із представниками ЗМІ відбувається в залі державних заходів в Адміністрації президента України. 

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати РФ затриманих на Донбасі російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

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24 квітня Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритми й терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

18 травня міністр юстиції РФ Олександр Коновалов заявив, що документи про передачу Україні Савченко надійшли до Мін'юсту Росії.

23 травня, відповідаючи на запитання щодо можливого обміну Савченко на російських спецназівців, Порошенко заявив, що влада зробить усе можливе для того, щоб Надія скоріше повернулася додому.

Сьогодні, 25 травня близько 15.00 президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".

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Надія Савченко ступила на рідну землю босоніж /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Надія Савченко і Юлія Тимошенко
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Мама Савченко перед прибуттям дочки
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Мама і сестра Савченко
Мама і сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Спільна прес-конференція Савченко і Порошенко в АПУ
Спільна прес-конференція Савченко і Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Порошенко вручив Савченко ''Золоту Зірку''
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Савченко перед відльотом з Росії
Савченко перед відльотом з Росії /  © facebook Iryna Gerashchenko
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