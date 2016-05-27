"Цього замало!": Геращенко хоче заборони на в'їзд Горбачову не лише до України (документ)

Народний депутат, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook, що цього замало.

Тому він звернувся до керівника представництва ЄС в Україні Яна Томбінського і міністра закордонних справ Клімкіна з пропозицією винести на розгляд в ЄС питання про заборону Горбачову на в'їзд до всіх країн Євросоюзу на знак солідарності з Україною.

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"Негоже європейським політикам подавати руку старому мракобісу і підспівнику Путіна, який публічно схвалює агресію проти мирної європейської держави!" - вважає Геращенко.

Крім того, він висловив надію, що в цьому питанні ЄС також проявить свою принциповість і солідарність з Україною.

Нагадаємо, 22 травня в інтерв'ю The Sunday Times Горбачов заявив, що приєднання Криму й Севастополя до Росії в березні 2014 року є "правильним рішенням".

23 травня народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся із заявою в СБУ і МЗС з пропозицією заборонити в'їзд на територію Украини екс-президентові СРСР Михайлу Горбачову за його заяву про підтримку анексії Криму.

26 травня Горбачову заборонили в'їзд в Україну на п'ять років за підтримку окупації Криму.