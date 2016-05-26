Горбачову заборонили в'їзд до України на п'ять років за підтримку окупації Криму

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

"Дуже багато дзвінків від ЗМІ щодо заборони в'їзду Горбачову. Справді ми закрили йому в'їзд на 5 років в інтересах гарантування державної безпеки, зокрема, за публічну підтримку військової анексії Криму", - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 травня в інтерв'ю The Sunday Times Горбачов заявив, що приєднання Криму й Севастополя до Росії в березні 2014 року є "правильним рішенням".

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23 травня народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся із заявою до СБУ і МЗС з пропозицією заборонити в'їзд на територію України екс-президентові СРСР Михайлу Горбачову за його заяву про підтримку анексії Криму.

Згодом екс-президент СРСР Михайло Горбачов прокоментував пропозиції закрити йому в'їзд в Україну і в Європу. Він зазначив, що не вникає "у всі ці чвари", а в Україну не їздив і не буде їздити.