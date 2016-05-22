Горбачов вважає правильним рішення Путіна про окупацію Криму

Таку думку перший і останній президент СРСР висловив в інтерв'ю The Sunday Times, передає РБК.

За словами Горбачова, він вчинив би точно так само, як президент Росії Володимир Путін, якби опинився в аналогічній ситуації. "Я завжди за вільну волю людей, а більшість у Криму хотіла возз'єднатися з Росією", — сказав Горбачов.

Журналіст ST у розмові з політиком засумнівався, що політик пішов би на такий крок, нагадавши, що Горбачов сприяв падінню Берлінської стіни. "Єдина справжня причина, з якої я не став би цього робити, це якби я все ще був при владі, Радянський Союз існував і Крим був би його частиною", — наголосив перший президент СРСР.

У ході інтерв'ю Горбачов заявив, що США раділи розпаду СРСР. "Під столом американці з радістю потирали руки", — сказав він. За словами Горбачова, він шкодує про те, що "велика країна з величезними можливостями і ресурсами зникла". "Більшість росіян думають, як я: вони не хочуть повернутися вони не хочуть повернути її, але глибоко шкодують, що вона зруйнувалася", — підсумував екс-президент СРСР.

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У розмові із The Sunday Times політик також розповів про теперішні стосунки з Володимиром Путіним, якого раніше, як зазначає газета, він критикував за занадто довге перебування при владі. "Я нещодавно бачив Путіна на заході. У нас завжди були нормальні стосунки. Зараз я б не описав їх як нормальні — у нас їх просто немає", — сказав Горбачов.

Раніше перший президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що не може знімати із себе відповідальність за розпад Радянського Союзу.