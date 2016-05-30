Судді хочуть скасувати закон про електронне декларування доходів

Про це повідомив на засіданні пленуму Верховного Суду України доповідач з даного питання, суддя ВСУ Валентин Барбара.

За його словами, судді господарських судів Харківщини вважають, що норма про електронне декларування доходів державних службовців та інших категорій посадовців порушує гарантії недоторканності суддів, зокрема тим, що декларуванню підлягає майно судді, набуте до того, як особа стала суддею.

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Окрім того, харківські судді звертають увагу на невизначеність періоду, за який потрібно декларувати майно.

У свою чергу, суддя-доповідач запропонував відмовити у цьому зверненні до Конституційного Суду, оскільки, на його думку, харківські судді не обгрунтували, в чому вони бачать загрозу незалежності суду в електронному декларуванні.

Як заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, в даному випадку потрібно не оскаржувати норми закону в Конституційному Суді, а, в разі необхідності, доопрацьовувати вже існуючий закон про електронне декларування.

В ході обговорення цього питання надійшла пропозиція відкласти його розгляд для того, щоб ВСУ зміг детальніше розібратися в ньому.

За це проголосували більшість членів пленуму ВСУ, хоча спочатку судді мали намір взагалі відхилити звернення своїх харківських колег.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у березні 2015 року в рамках виконання умов для одержання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.

Верховна Рада 15 березня 2016 року ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році».

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Нацагентства з питань протидії корупції підписав цей закон.

До КСУ надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону «Про запобігання корупції» №1700-IV від 14 жовтня 2014 року і статті 366-1 Кримінального кодексу України в частині електронного декларування майна особами, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.

За інформацією Міністерства юстиції, електронне декларування майна, яке в рамках Закону «Про запобігання корупції» передбачено для осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування, почнеться цього року з держслужбовців, які обіймають найбільш високі посади.