У БПП обіцяють, що закон щодо деофшоризації запрацює найближчим часом

Про це заявила народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" (БПП), голова комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна, йдеться в повідомленні на сайті політсили.

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"Якщо розділити весь пакет законопроектів, які треба напрацювати, на кілька етапів, то саме декларування активів, які є за межами України, може покласти край цій проблемі", – зазначила народний депутат.

"Все, що треба зробити парламенту сьогодні, так це напрацювати якісний закон, який дозволить оподатковувати усі доходи в Україні", – наголосила голова комітету.

Ніна Южаніна підкреслила, що володіти чи управляти офшорною компанією законом України не заборонено. Єдине, що державні службовці не можуть входити до керівних органів, чи бути керівником такої компанії.

"Ми маємо боротися за те, аби усі доходи оподатковувалися в Україні. Саме боротьба за оподаткування доходів є пріоритетом нашого законодавства, а не просто встановлення заборон. Це просто неможливо, адже ми співпрацюємо з іншими країнами і тому те, що не заборонено там, не може бути заборонено у нас", – додала Ніна Южаніна.