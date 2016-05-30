У Німеччині не бачать перешкод для безвізового режиму України з ЄС - посол

Про це посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у Twitter.

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"Важливі переговори з президентом Федерального кримінального відомства Німеччини Хольгером Мюнхом. Шеф Федерального кримінального відомства Х. Мюнх: зі свого боку не бачу перешкод для безвізового режиму з Україною", - написав Мельник.

Як повідомлялося, 20 квітня Європейська комісія прийняла законодавчу ініціативу внести Україну до списку країн з безвізовим режимом у візове законодавство і передала цю ініціативу Раді ЄС та Європарламенту для подальшого обговорення і прийняття рішення.

20 травня міністри внутрішніх справ країн ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного зупинення безвізового режиму з третіми країнами.

За інформацією іноземних ЗМІ, у той же день міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не буде розглядатися найближчим часом.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що "ніяких нових рішень щодо візової лібералізації" не буде прийнято до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

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Разом з тим 20 травня глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.