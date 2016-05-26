Доповідач з Болгарії в ЄП загальмувала отримання безвізового режиму для України - ЗМІ

Дискусія з українського питання відбулася в четвер в Європейському парламенті, де профільний комітет (з питань громадських свобод, правосуддя та внутрішніх справ) провів попередні слухання з питання безвізового режиму для громадян України, передає "Європейська правда".

Під час цього засідання доповідач мав право оголосити планову дату представлення доповіді (зокрема, щодо доповіді про механізм призупинення безвізового така дата прозвучала), однак Марія Габріель не стала прогнозувати терміни своєї роботи.

Натомість з її запитань до представника Єврокомісії можна зробити висновок, що Марія Габріель не є переконаним прихильником ідеї надання Україні безвізового режиму.

Зокрема, депутат Європарламенту заявила про міграційну загрозу з боку громадян України: "Відсоток відмови у візах (для тих, хто подорожує з України) близький до 2%, водночас ми бачимо чимало українських громадян, які на нелегальних засадах живуть та працюють в містах Європейського Союзу. Прошу комісію пояснити причини цього".

Читайте такожЖурналіст назвав дату розгляду комітетом ЄП безвізового режиму для України

До дискусії як опоненти доповідача долучився представник Польщі, євродепутат Міхал Боні, заявивши про політичну важливість скасування візового режиму: "Дуже важливо підтримати безвізовий для України. Це буде важливо для українських людей, для сприйняття (Євросоюзу) – ми таким чином покажемо, що підтримуємо подальші реформи".

Також про політичну важливість скасування віз заявила представниця місії України при ЄС Любов Непоп.

За процедурою комітет не ухвалюватиме жодних рішень з українського питання ЄП доти, доки доповідачка не надасть свій звіт.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.