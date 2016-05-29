Доповідач Європарламенту з безвізового режиму з Україною: потрібна серйозна робота, щоб ЄП дав "сильний сигнал"

Про це йдеться в коментарі Габріель агентству УНІАН.

"Як доповідачі, ми завжди прагнемо того, щоб наші звіти під час голосування отримали якомога більшу підтримку. Саме тому потрібен розгляд усіх вимог, і має бути зроблена серйозна робота, щоб переконатися, що Європейський парламент може дати сильний сигнал на користь лібералізації візового режиму з Україною та на користь українців, без будь-яких сумнівів або другої думки, які могли б послабити таке важливе рішення", - заявила доповідач.

При цьому Габріель зауважила, що робота буде зроблена "належним чином, без будь-яких непотрібних затримок і враховуючи інтереси громадян як Європи, так і України, які першими отримають переваги звільнення від віз".

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"Україна давно прямує європейським шляхом. Ми тут для того, щоб це підтримати і заохотити. Звільнення від віз для громадян України є конкретним кроком у цьому напрямку", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 20 квітня Європейська комісія ухвалила законодавчу ініціативу внести Україну в список країн з безвізовим режимом у візове законодавство та передала цю ініціативу до Ради ЄС та Європарламенту для подальшого обговорення та ухвалення рішення.

У Європейському парламенті доповідачем з питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України призначили депутата Європейської народної партії (ЄНП) Марію Габріель.