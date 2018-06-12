Новодворська: конфлікт з Грузією коштуватиме Росії місця у вісімці

З інтерв`ю російської правозахисниці Валерії Новодворськоъ радіостанції "Эхо Москвы"

Мене як журналіста дуже насторожує цікава картинка по російському телебаченню, звідти сходить, мов ялинкова іграшка, пан Кокойти, до речі, затятий сталініст, і виливає свою скорботу та свої войовничі настрої, для відповіді Грузії взагалі не дають ніякого екранного простору, це перше. Друге, є такий принцип, вже з права, qui prodest, “кому вигідно”...

Звісно, Грузія дуже хотіла б возз`єднатися і з Абхазією, і з Південною Осетією, але Михайло Саакашвілі - не Едуард Шеварднадзе, не Джаба Іоселіані і не псих у політиці. Він розуміє, що силою возз`єднатися неможливо. Південна Осетія взагалі своєрідний регіон, там осетинські села і грузинські села через одне. Наскільки мені відомо від осетинських журналістів, - які, скоріше, російські і взагалі демократи й бачили там усе це в труні, весь цей осетинський сепаратизм, - і від грузинських журналістів, які ще із звіадістських часів працюють, почала Південна Осетія. Вони там прибили якогось грузинського поліцейського чина біля якогось села, але село виставило міномети, почало сусіднє осетинське село обстрілювати, тепер іде перестрілка не на рівні Цхинвалі і Тбілісі, а на рівні цих сіл.

Росія рада, вона цього хотіла. Росія хотіла, щоб там виник конфлікт, вона і створювала його, для цього паспорта видавалися російські в Абхазії, зокрема.

Росія мала давно припинити ділити Грузію, повністю умити руки, усунутися, твердо сказати абхазьким політикам, тому що народ мало цим цікавиться, і осетинським політикам, що доки стоїть Росія, а також Казбек, Ельбрус і Еверест, ви до складу Росії не ввійдете ніколи, не уявляйте собі і домовляйтеся з Грузією. Хочете просто бути незалежними, це інша розмова, - це в ООН. Але якщо хочете підібратися до Росії, цього ніколи не буде... Запевняю вас, скінчилися б усі конфлікти, вони давно б домовилися. І Грузія з Абхазією, і Грузія з Південною Осетією, потихеньку-помалу загоїлося б, полюбилося... Спочатку конфедерація, тому що більше нічого поки що не вийде, дуже були болісні рани завдані під час війни, коли осетини грузин, як мені вони самі розповідали, варили в казанах, а грузини осетин спалювали в сараях, добрі спогади у них. Недарма Звіад Гамсахурдіа ходив пішки в Цхінвалі як паломник, щоб просто припинити цю війну, але його ніхто вже не слухав, так само, як у випадку з Абхазією Шеварднадзе вирішив воювати, тепер ще сто років вони один одного прощатимуть. Але помалу, помалу, якщо не совати соломинку в цей мурашник, помалу все вщухне.

Але Росія ж дуже хоче, щоб Грузію не прийняли до НАТО, отже, потрібний неослабний військовий конфлікт. Просто Росія трішки забула, що їй до Олімпіади не дуже потрібний цей конфлікт, дуже близько до Сочі. Наші безголові політики і безмозкі, вони завжди забувають про такі деталі.

А щодо Михайла Саакашвілі, просто його люди з його оточення, журналісти, знову-таки, попереджають, що це маска, імпульсна людина, яка здатна на необдумані вчинки, мало не психа з себе зображає. Ні, людина дуже врівноважена, все продумує. Ніякої імпровізації, тримає себе повністю в руках, ніяких емоцій, дуже грамотний політик. Тому ніколи в житті він не став ініціювати і розв`язувати абсолютно йому не потрібний конфлікт, який відсуває примирення.

...Міністерство охорони здоров`я попереджає, що паління небезпечне для вашого здоров`я, а я хочу попередити російських чекістів, що не треба доводити до ситуації, коли хтось щось перетне, без рішення і волі на те Росії ніякого перетину не буде. Точно так само, як і невпізнані літаючі об`єкти, які, врешті-решт, виявилися російськими літаками, вони теж прилетіли не з Альдебарана, а теж з російських збройних сил узялися. Не треба нічого перетинати, хай Росія заспокоїться, не повторює чеченську ситуацію з Грузією, тому що відкритий військовий конфлікт з маленькою країною і спроба її розчленування коштуватиме Росії місця у вісімці, по-перше. Я подивлюся, куди Путін і Медведєв їздитимуть відпочивати.

Кувейт коли стався, навіть ООН дала санкцію на війну проти покійного Саддама Хусейна, цього світова спільнота вже не терпітиме, відкритого нападу на Грузію. Тому краще зупинитися зараз, дуже раджу.