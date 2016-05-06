В Раді пропонується запровадити раду комітетів, 3 пленарних тижні на місяць та окремий день уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації основних положень змін до регламенту ВР сказав голова парламенту Андрій Парубій.

“Також логіка буде полягати в тому, щоб збільшити кількість часу, відведеного для роботи в комітетах, відведеного для того, щоб депутати могли повноцінно опрацьовувати законопроекти ще до того, як вони дійдуть до пленарного засідання Верховної Ради”, - зазначив спікер.

Пленарні тижні пропонується зробити “змішаними”, коли в понеділок з 11:00 до 14:00 відбуватиметься день уряду, а з 16:00 до 18:00 - робота в комітетах, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (групах).

По вівторках роботу передбачається залишити у звичному режимі: з 10:00 до 14:00 - ранкове пленарне засідання, з 12:00 до 12:30 - перерва, а з 16:00 до 18:00 - вечірнє засідання.

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У середу пропонується з 10:00 до 16:00 проводити роботу в комітетах, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (групах), а з 16:00 до 18:00 - засідання ради комітетів.

У четвер пропонується роботу проводити в такому ж режимі, як і у вівторок, але без жодних перерв. Так, замість півгодинної перерви з 12:00 до 12:30 відбуватиметься оголошення депутатських запитів.

У п'ятницю з 10:00 до 15:00 пропонується працювати в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (групах); а з 15:00 до 16:45 має відбуватися засідання погоджувальної ради.

Щодо ради комітетів Парубій пояснив, що вона на основі напрацювань комітетів пропонуватиме парламенту порядок денний на наступний пленарний тиждень.

“Ця нарада формуватиме попередній план порядку денного на наступний тиждень”, - сказав голова ВР, додавши, що вже в п'ятницю погоджувальна рада оформлюватиме пропозиції ради комітетів в остаточний проект порядку денного на наступний пленарний тиждень.

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