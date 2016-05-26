В СБУ пояснили, чому не пустили делегацію ООН до місць позбавлення волі на Донбасі (відео)

Про це він сказав у четвер під час Міжнародної конференції у Львові, передає "Українська правда".

Коментуючи ситуацію із місією ООН, він розповів, що особисто підписував документ, "яким дозволяв відвідувати заклади тримання осіб, які перебувають під вартою в закладах служби безпеки, тобто в слідчому ізоляторі".

"Але це не означає, що іноземні спостерігачі повинні заходити до районних підрозділів СБУ у зоні АТО", - сказав він.

"В нас не утримуються люди в районних підрозділах. Натомість там працюють районні співробітники, там стоїть апаратура засекречування, зброя, документальні матеріали", - сказав Грицак.

Він зазначив, що СБУ допускає міжнародних спостерігачів саме до місць тримання затриманих, або ув'язнених.

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"Для порівняння хочу сказати, що ми показали близько 600 осіб, які затримані СБУ і перебувають на стадії досудового розслідування, або очікують суду. Натомість, з боку "ДНР" і "ЛНР" був допуск лише до 4 осіб", - сказав Грицак.

Він сказав, що готовий зустрітися із представниками місії ООН і дати роз'яснення.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові в повному доступі до місць позбавлення волі.

Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

26 травня СБУ не допустила місію підкомітету ООН з попередження катувань у свої управління в Маріуполі і Краматорську через присутність у її складі росіянина.