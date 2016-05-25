Делегація ООН поїхала з України – СБУ не пустила до ймовірних місць позбавлення волі

У делегації Підкомітету ООН з попередження катувань повідомили, що призупиняють свій візит до України після того, як їм відмовили у доступі до місць у декількох районах країни, де, за їх підозрою, працівники СБУ позбавляють людей волі. Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

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"Ця відмова в доступі є порушенням зобов'язань України як держави-учасниці Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань. Через це ми не змогли відвідати деякі місця, про які ми чули численні і серйозні звинувачення у затриманні людей і можливому застосуванні тортур або жорстокого поводження", - відзначив керівник делегації Малкольм Еванс.

Цей візит розпочався 19 травня і мав закінчитися 26 травня, проте його припинили через неможливість виконати програму в повній мірі. Делегація ППК мала оцінити виконання рекомендацій, наданих після здійснення першого візиту в 2011 році.

"Підкомітет ООН з попередження катувань очікує, що Україна виконуватиме свої міжнародні зобов'язання відповідно до Факультативного протоколу, який вона ратифікувала у 2006 році. Ми також сподіваємося, що уряд України буде вступати у конструктивний діалог з нами, щоб надати делегації можливість відновити свій візит в найближчому майбутньому і працювати разом задля створення ефективних гарантій проти ризику застосування катувань та жорстокого поводження в місцях несвободи", - додав Малкольм Еванс.

Відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, делегації Підкомітету ООН з попередження катувань (ППК) мають відвідувати всі держави, що є учасниками протоколу, і можуть здійснювати візити до будь-яких місць несвободи без попередження.

"Це всього лише другий випадок, коли делегація ППК припиняє свій візит. Таке трапляється у разі, якщо відсутність співпраці з боку держави-учасниці перешкоджає делегації виконувати обов’язки, надані їй мандатом протоколу", - підкреслюється у повідомленні.

В ООН додають, що членами Підкомітету з попередження катувань є незалежні правозахисники, що керуються принципами конфіденційності та співпраці.

До складу делегації ППК до України увійшли: Малкольм Еванс (Британія), Марі Амос (Естонія), Джун Карідад Пагадуан Лопес (Філіппіни) та Віктор Захарія (Молдова).

Раніше повідомлялось, що ООН отримувала повідомлення від жертв та їхніх родичів, які стверджують, нібито в Україні поширена практика, зокрема, позбавлення працівниками СБУ затриманих будь-яких контактів із сім'ями та доступу до адвоката.