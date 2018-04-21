Пушкарьова народиться красивою в українському телешоу

Біля УНІАН на російську акторку, відому українській публіці за серіалом “Не родись красивой”, накинулися папарацці й телеоператори, практично не даючи підступу до неї її прихильникам, котрі палали бажанням бодай отримати автограф. Сама російська кінопопелюшка, яка до своєї діяльності в кіно та театрі додасть ще й роботу на українському телешоу, дуже недовго позувала перед фотокамерами й автографи роздавала скупо. Проте на зустрічі з журналістами в конференц-залі УНІАН спілкувалася мило, спокійно і скромно, немов сама є втіленням своєї героїні з величезними окулярами та брекетами на зубах.

Скажу чесно, коли я бачив у телеекрані це обличчя, одразу перемикав на інший канал. Тож не знаю змісту жодної серії. Однак ні під час показу серіалу на українському ТБ, ні після нього, неможливо було не знати, у чому полягає суть стрічки і наскільки позитивна головна героїня. Це була сучасна адаптована до пострадянських умов Ізаура, яку теж можна було не дивитися, але сховатися від неї було неможливо.

Катя Пушкарьова, на мій дилетантський подив, виявилася досить гарною Уваровою, з якою і сфотографуватися не соромно. І – тим паче – виставити її ведучою телешоу “Красуні” на каналі НТН. Заради якого вона, власне кажучи, й приїхала до Києва. “Красуні” орієнтовані на жіночу аудиторію, і говоритимуть там про жіночі проблеми. У тому числі – і проблеми з чоловіками. Хай дарують мені представниці потенційної аудиторії “Красунь”, але це буде те саме, про що вони зазвичай говорять на кухні з подругами.

До речі, частина “сильної” половини людства на просторах СНД так само “хаває” як саму актрису, так і її найвідомішу героїню й навіть готова дивитися подібні мильні телешоу, де жінки ганитимуть їх що стане сліз. Один колега навіть поділився симпатією до акторки й висловив переконання: вона, мовляв, хоче дати зрозуміти чоловікам, які вони негідники і які класні жінки, а мужики їх зовсім не цінують. Ну звісно, усі мужики – казли! - додаю вже від себе.

Думаю, це й буде приблизна суть програми, яка переб’є всі рейтинги вже існуючих українських телешоу за участю російських зірок.

Піар-акція напередодні запуску телепроекту “Красуні” з головною героїнею, що лише зовнішньо є антиподом своєї кіногероїні Пушкарьової, можна сказати, вдалася. Обмеживши журналістів у спілкуванні з Уваровою, швиденько відправивши її “на перші зйомки”, організатори створили ажіотаж навіть серед журналістів. З якогось дива її запитали, чи не збирається вона зробити собі пластичну операцію. Вона, звісно, не збирається. І не розповіла, де саме житиме в Києві.

Натомість відвісила комплімента українським жінкам, розповівши, які вони гостинні, чим суттєво різняться від росіянок, а тому дуже її зацікавили.

Але навряд чи настільки, як особа Уварової-Пушкарьової цікавить українських жінок, що просто мліють від неї. Жінки, закохані в “попелюшку”, кажуть про неї ”нєжная і удівітєльная”.

Звісно, актриса ходить без брекетів і страхітливих окулярів, з якими, однак, вона українкам подобалась більше. Але тепер, сподіваюся, і чоловіків не відвертатиме від телевізора з “Красунями”.

Дмитро Стаховський, Аліса Сова

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