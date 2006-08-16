Катя Пушкарьова дала прес-конференцію в УНІАН (фото)

Популярна російська актриса Неллі УВАРОВА, відома глядачам з телесеріалу “Не родись вродливою", вестиме ток-шоу "Красуні", яке 11 вересня стартує на українському телеканалі НТН.

Про це сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив генеральний продюсер телеканалу НТН Олексій СЕМЕНОВ.

За його словами, 15 серпня пройшли зйомки перших епізодів нового ток-шоу, в якому Н.УВАРОВА дебютує як телеведуча.

Як відзначив О.СЕМЕНОВ, нова програма - це шоу про жінок і для жінок. Створення ток-шоу він пояснив відсутністю широкого висвітлення в українському телеефірі проблем слабкої половини людства, серед них - виховання дітей, взаємостосунки з чоловіками, "побутове "рабство, жіноча і чоловіча логіка тощо, сказав генпродюсер. Одне слово, додав О.СЕМЕНОВ, ток-шоу - "це своєрідний порадник і помічник, який підштовхує всіх жінок України до дії".

У свою чергу, Н.УВАРОВА розповіла, що, погоджуючись на нове амплуа, вона була впевнена, що її акторська майстерність піде на користь. Актриса також додала, що чоловік підтримав її в цьому починанні: «Думаю, йому цікаво буде побачити мене в новій ролі».

Відповідаючи на запитання журналістів, Н.УВАРОВА зізналася, що відпустку, коли вона випадає, вона любить проводити або в горах, або біля води, а у вільний від роботи час обожнює бродити вулицями або побувати в музеї.

Також Н.УВАРОВА розповіла, що якось грандіозної мети автори серіалу “Не родись вродливою" не ставили. "Здається, дарувати гарний настрій - це не найменше завдання", - впевнена актриса.

Говорячи про косметику у своєму житті, Н.УВАРОВА відповіла: "Я не дуже її люблю, оскільки багато доводиться бути в гримі", а якщо вона кудись іде з друзями, то за можливості зовсім відмовляється від неї.

Характеризуючи українських жінок, Н.УВАРОВА відзначила, що "вони відрізняються від російських жінок, вони дуже привітні, індивідуальні".

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