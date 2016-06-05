Уряд США вибірково застосовує санкції проти Росії - Маккейн

Про це йдеться у статті Моргана Чалфанта у виданні The Washington Free Beacon, передає Голос Америки.

У листі на адресу міністра фінансів США Джека Лью сенатор Маккейн пише про особливе ставлення адміністрації Обами до російського виробника ракет, який у результаті нещодавньої реструктуризації об’єднання потрапив під контроль Федерального космічного агентства "Роскосмос".

Йдеться про НВО "Енергомаш", у якого США сьогодні закуповують ракетні двигуни РД-180.

"Я пишу, щоб висловити свою стурбованість виглядом вибіркового застосування санкцій, введених у відповідь на вторгнення у Крим Російською Фдерацією. Я особливо стурбований тим, що сьогодні адміністрація допускає придбання ракетних двигунів, результатом якого є виплати грошей російській державній корпорації, підконтрольної посадовим особам і директорам, проти яких були введені індивідуальні санкції у зв’язку з вторгненням", - йдеться у листі сенатора Маккейна міністру фінансів Лью.

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Нагадаємо, у березні 2014 року президент США Обама підписав два укази про запровадження санкцій проти окремих осіб та підприємств, які уряд США вважає причетними до конфлікту в Україні.

Серед згаданих сенатором осіб з списку санкцій - голова Rostec Corporation Сергій Чемезов і заступник прем’єр-міністра Росії Дмитро Рогозін.

Зазначивши, що на інші компанії, діяльність яких контролює Rostec, дія санкцій поширюється, Маккейн пише, що щодо космічної галузі американська влада практикує "особливе ставлення", яке він вважає проявом лицемірства.

Маккей закликав Міністерство фінансів встановити, чи гроші американських платників податків, які Вашингтон відправляв Росії на покриття витрат, пов’язаних із космічними запусками, йшли в кишені осіб, які підлягають санкціям за вторгнення у Крим.

Результати дослідження Мінфіну Джон Маккейн просив відправити Сенатському Комітету з питань збройних сил, який він очолює.

Варто зазначити, що питання використання російських ракетних двигунів давно піднімається сенатором Джоном Маккейном.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році з ініціативи Маккейна Конгрес США розпорядився відмовитися від російських двигунів і прискорити розробку американських аналогів. Однак згодом заборона була знята.

Тепер Сенат розглядатиме нову версію законопроекту про введення обмеження на використання США російських ракетних двигунів.