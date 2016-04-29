США не повинні наповнювати кишені Путіна, купуючи російські двигуни для супутників - конгресмен

Про це під час обговорення в комітеті з питань збройних сил Палати представників сказав конгресмен-республіканець Дункан Хантер, повідомляє "Крим.реалії".

«Немає жодної причини наповнювати кишені Путіна, коли ми не потребуємо 18 двигунів прямо зараз. Ми можемо придбати дев'ять або десять. Просто зрозумійте, що коли ви голосуєте «так», ви в буквальному сенсі робите внесок безпосередньо в російську військову модернізацію», – стверджує Дункан Хантер.

Читайте такожУ США підрахували, у скільки обійдеться відмова від російських ракетних двигунів

У березні секретар Військово-повітряних сил США Дебора Джеймс на засіданні комітету Сенату з питань Збройних сил заявила, що швидка відмова США від російських ракетних двигунів для запуску американських супутників може обійтися Вашингтону в додаткові близько 5 мільярдів доларів.

За її словами, зусилля ВПС США з розробки власного ракетного двигуна для космічних супутників просуваються, але швидку заборону на російські ракетні двигуни РД-180 змушує хіба що вибрати інших постачальників.

Раніше голова сенатського комітету зі збройних сил Джон Маккейн наполіг, щоб США як можна швидше покінчили із залежністю від російських ракетних двигунів. Він заявляв, що буде вимагати обмеження дії законопроекту, який передбачає послаблення заборони на купівлю російських двигунів, накладених після анексії Росією Криму в 2014 році. Заборону Вашингтон послабив через високу вартість і складніть пошуку заміни.