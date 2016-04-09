У США заявили про плани закупити до 18 російських ракетних двигунів

Про це заявив заступник міністра оборони США Роберт Уорк, передає Reuters.

Він зазначив, що США необхідно мати "два доступних і надійних способи дістатися космосу". Він додав, що російські РД-180 потрібні лише на перехідний період, тобто до розробки нового вітчизняного ракетного двигуна.

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"Ми просто не усвідомлюємо, як можна отримати новий двигун менше, ніж за шість років. Тому в перехідний період ми вважаємо, що нам потрібно космічні двигуни РД-180. Не більше 18, це наша позиція", - наголосив Уорк.

Варто зазначити, до 2019 року США планують припинити використання російських ракетних двигунів РД-180 і шукають їм заміну. Свою заявку із власними розробками на основі двигуна РД-815 подавало і українське КБ "Південне".

Нагадаємо, раніше сенатор США Джон Маккейн заявляв, що комітет Сенату з питань збройних сил може скасувати виключення в забороні на використання російських ракетних двигунів у США у військових цілях.