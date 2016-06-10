ЄС може відкласти рішення щодо безвізового режиму для українців - The Wall Street Journal

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, окремі члени Євросоюзу висловлюють нові занепокоєння щодо надання можливості вільного подорожування зазначеним країнам, вимагаючи відкладення розгляду схвалення безвізових поїздок щонайменше до вересня.

Питання, які порушуються країнами ЄС, варіюються від занепокоєння Німеччини щодо грузинських організованих злочинних груп до занепокоєння Франції, що візова угода може створити нові проблеми у галузі безпеки у той час, коли існують підвищені побоювання щодо терористичних дій.

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Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власної ініціативи.

Законодавча пропозиція ЄК має бути схвалена Європейським парламентом та Радою ЄС.

2 червня Reuters з посиланням на джерела в ЄС повідомив, що країни Євросоюзу відклали запровадження візової лібералізації для громадян Грузії.

Європейські дипломати також зазначили, що Туреччині, Україні та Косово також слід очікувати затримок із запровадженням безвізового режиму з ЄС через зростання рівня нелегальної міграції до Європи.