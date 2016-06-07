Європарламент відклав обговорення лібералізації візового режиму з Грузією

Про це повідомив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський після зустрічі з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, передає портал Грузія Online.

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За словами Саріуш-Вольського, головною темою зустрічі було обговорення "дефіциту демократії" в Грузії. "Мова йшла про політв'язнів, переслідування ЗМІ, конкретно про "Руставі-2", про тиск на конституційний суд і депутатів в ході виборчого процесу в Зугдідському муніципалітеті. Ми домовилися, що за європейськими демократичними стандартами Грузія повинна присікати подібні дії", - заявив Яцек Саріуш-Вольський.

"Ми говоримо, що Грузія отримає візову лібералізацію пізніше, але чим більше вона зробить для викорінення дефіциту демократії, тим швидше і легше це відбудеться", - зазначив Саріуш-Вольський.

Він висловив сподівання, що за літо країни ЄС узгодять єдину позицію і на осінній сесії відбудеться обговорення питання введення візової лібералізації для Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня посли ЄС у Брюсселі обговорили надання безвізового режиму для Грузії, проте не ухвалили жодного рішення через побоювання нових хвиль міграції. Європейські дипломати зазначили, що Туреччині, Україні та Косово також слід очікувати затримок з введенням безвізового режиму з ЄС по цій же причині.