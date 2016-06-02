В ЄС відклали запровадження безвізового режиму для Грузії, Україну можуть очікувати затримки - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ЄС.

За даними агентства, в середу, 1 червня, посли ЄС в Брюсселі обговорили надання безвізового режиму для Грузії, проте не прийняли ніякого рішення через те, що Німеччина і Франція виступили проти надання безвізового режиму Грузії.

За словами одного з європейських дипломатів, йдеться не про зупинку усього процесу, а про те, щоб проявити обережність.

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Відзначається, що ЄС може повернутися до даного питання наступного тижня, до проведення обговорення більш суперечливого випадку щодо України, яке заплановане на 14 червня.

Європейські дипломати зазначили, що Туреччині, Україні та Косову також слід очікувати затримок з запровадженням безвізового режиму з ЄС через зростання нелегальної міграції до Європи.

При цьому відзначається, що Європейський парламент, який вводить в дію угоди щодо безвізового режиму, проведе свою останню сесію 4-7 липня і лише в середині вересня відновить свою роботу. Таким чином, якщо на сесії не вдасться подолати протиріч, то до питання надання безвізового режиму Грузії та Україні законодавчий орган ЄС повернеться на раніше осені.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.