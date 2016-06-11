У ГПУ розповіли подробиці розслідування справи "миколаївського Тутанхамона" Романчука

Про це заявив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає 5 канал.

"Ми плануємо завершити розслідування протягом півтора місяців і оголосити матеріали для ознайомлення захистом", – сказав він.

Крім того, за словами військового прокурора, якщо за корупціонера внесуть заставу у 5,5 млн грн, необхідно буде довести законність походження цих коштів.

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"Кожна гривня, кожна копійка коштів, які вносяться в таких випадках за корупціонерів, вона перевіряється всіма можливими інструментами – від служби фінансового моніторингу до фіскальних органів – і треба ще довести походження цих коштів. Ті кошти, які були вилучені в домівці, за місцем роботи досить важко, я думаю, буде доводити походження", – зазначив Матіос.

Він наголосив: "Найголовніше, досить сильно нас підтримали громадськість і депутатський корпус обласної ради, які з великим, може це буде досить іронічно, але з великим натхненням дають викривальні покази на ту ситуацію, яка відбувалася".

Нагадаємо, 8 червня першому заступнику голови Миколаївської ОДА Миколі Романчуку, підозрюваного в отриманні хабара, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 512 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.