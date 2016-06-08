"Це катастрофа": скандальний заступник голови Миколаївської ОДА Романчук прокоментував рішення суду (відео)

Так ухвалив одеський суд, обираючи запобіжний захід фігурантові гучного корупційного скандалу, передає ТСН.

Щоправда, Романчук може уже найближчим часом вийти на волю, якщо сплатить 5,2 млн гривень застави.

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"Це не шок. Це катастрофа", - прокоментував вердикт сам підозрюваний.

При цьому він заявив, що грошей для застави в нього немає. Однак що вони знайдуться – не відкинув.

"Грошей у мене немає, у мене є друзі", - сказав Романчук.

Нагадаємо, 8 червня першому заступнику голови Миколаївської ОДА Миколі Романчуку, підозрюваного в отриманні хабара, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 512 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.