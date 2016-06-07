Журналіст розповів про суддю, який "відпустив" скандального заступника голови Миколаївської ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

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Говорячи про вчорашнє засідання, Гнап розповів: "В залі суду Романчуку стало погано. Суддя Юрій Кушніренко дозволив викликати йому швидку, яка й забрала того до лікарні. Де й збігли три доби для пред'явлення звинувачення і оголошення запобіжного заходу для Романчука. Формально, він тепер людина вільна".

"Юрій Кушніренко - типовий, не примітний служитель закону. Скромний річний дохід в 200 тис. грн. При цьому - 4 квартири, 2 джипи Lexus, будиночок за містом. Кушніренко відзначився багатьма скандальними рішеннями як суддя. Зокрема, закрив справу проти одеського мажора Фелікса Петросяна, який на своєму авто потрощив 11 машин і вбив людину", - стверджує журналіст.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Герой України Микола Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат та коштовності.

Вночі його госпіталізували із зали суду, де обирали міру застережного заходу.