Журналіст розповів про суддю, який "відпустив" скандального заступника голови Миколаївської ОДА
Учора під час засідання у справі першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука суддя Юрій Кушніренко не обрав для нього запобіжний захід. Після того, як Романчук заявив, що йому зле, було оголошено перерву до видужання підсудного.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.
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Говорячи про вчорашнє засідання, Гнап розповів: "В залі суду Романчуку стало погано. Суддя Юрій Кушніренко дозволив викликати йому швидку, яка й забрала того до лікарні. Де й збігли три доби для пред'явлення звинувачення і оголошення запобіжного заходу для Романчука. Формально, він тепер людина вільна".
"Юрій Кушніренко - типовий, не примітний служитель закону. Скромний річний дохід в 200 тис. грн. При цьому - 4 квартири, 2 джипи Lexus, будиночок за містом. Кушніренко відзначився багатьма скандальними рішеннями як суддя. Зокрема, закрив справу проти одеського мажора Фелікса Петросяна, який на своєму авто потрощив 11 машин і вбив людину", - стверджує журналіст.
Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Герой України Микола Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат та коштовності.
Вночі його госпіталізували із зали суду, де обирали міру застережного заходу.