Солошенко та Афанасьєв вже вилетіли до України, обмін завершено (фото)

Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

"Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв уже на борту українського літака і вилітають з Москви до України", - йдеться у його повідомленні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, засуджених українців у літаку зустріли прес-секретар президента України Святослав Цеголко та перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Нарешті! Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв уже на борту українського літака і вилітають з Москви до України. pic.twitter.com/2KFRe0s4tH — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2016 г.

Раніше стало відомо, що літак Ан-26 Національної гвардії України здійснив посадку в аеропорту "Внуково-2", розпочинається операція з обміну незаконно засуджених у Росії громадян України Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва.

Читайте такожПід Києвом приземлився літак, що забирав з України російських ГРУшників

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув`язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.