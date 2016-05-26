Чеченський вирок для українців: Карпюк отримав 22,5 роки колонії суворого режиму, Клих - 20 років ув'язнення

Про це на своїй сторінці у Facebook написав позаштатний журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

За його словами, обидва українці підписали заяву про подання апеляції на рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, на суді в Чечні на процесі у справі Карпюка і Клиха прокурори вимагали призначити підсудним покарання у 22,5 і 22 роки позбавлення волі відповідно.

У Росії Карпюка і Клиха звинувачують в «участі у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ із 2014 року.

Читайте такожСправа проти Карпюка та Клиха: МЗС вимагає від Росії звільнити українців відповідно до Мінських угод

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину й заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Карпюк і Клих повинні бути звільнені згідно з Мінськими угодами.

24 травня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна в перший день після набуття чинності вироку в справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їхню екстрадицію.