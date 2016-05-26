В'язні Кремля: ЗМІ розповіли про українців, кинутих в застінки російських в'язниць

Звинувачення для українців типові — тероризм, екстремізм, шпигунство, йдеться в статті Нового Времени.

Засуджений до 20 років колонії суворого режиму український кінорежисер, продюсер, 39-річний Олег Сенцов.

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"Сенцов був активістом Автомайдана, постачав продовольство українським військовим, заблокованим на кримських базах. Затриманий росіянами 11 травня 2014-го після окупації півострова. Звинувачений у підготовці атак на стратегічні об'єкти", - зазначає видання.

16 травня 2014 року в Криму російська влада, вже після окупації півострова, заарештувала 25-річного студента Олександра Кольченка: на той момент українець навчався на географічному факультеті Таврійського національного університету, навесні 2014-го він брав участь в акціях протесту проти анексії Криму Росією. Кольченка звинуватили в підпалі офісу "Єдиної Росії" в Сімферополі. 25 серпня 2015 року його засудили до 10 років колонії суворого режиму.

Також в травні 2015 року російські окупанти затримали 34-річного історика Олексія Чирнія: він нібито разом з іншими особами в Сімферополі підпалив штаб-квартиру громадської організації Російська громада Криму і міське відділення партії "Єдина Росія", а також планував підірвати пам'ятник Леніну. 22 квітня 2015-го суд РФ засудив Чирнія до 7 років колонії суворого режиму.

До 7 років колонії суворого режиму російський суд засудив 24-річного юриста, фотографа Геннадія Афанасьєва.

Афанасьєв в березні-квітні 2014 року відвідував мітинги і зустрічі прихильників єдиної України, брав участь в організації курсів першої медичної допомоги. Після окупації Криму його затримала ФСБ за те, що українець нібито вступив в організоване Олегом Сенцовим терористичне співтовариство. І брав участь у підпалах сімферопольських офісів Російської громади Криму і "Єдиної Росії". А також координував Олексія Чирнія з виготовлення вибухівки для руйнування пам'ятника Леніну", - пише видання.

За нез'ясованих обставин в Росії затримали 21 березня 2014 року лідера УНА-УНСО і одного із засновників Правого сектору Миколу Карпюка (51 рік). Росіяни, ґрунтуючись лише на свідченнях кримського рецидивіста із російської колонії, сфабрикували проти Карпюка кримінальну справу: нібито той під час Першої чеченської війни воював проти федеральних військ і навіть нібито вбив деяких військових.

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"Українця довго утримували в СІЗО, піддавали тортурам. Хоча Карпюк ніколи не був у Чечні, російська влада вивезла його на "місце злочину". І 19 травня 2016-го в суді Грозного колегія присяжних визнала його винним. Найближчим часом Карпюку винесуть вирок — йому загрожує 22,5 роки ув'язнення", - підсумували в статті.

11 серпня 2014 року в російському місті Орел заарештували історика Станіслава Клиха, куди він приїхав до подруги. Російська влада звинувачує його на пару з Карпюком в участі у вбивстві російських військовослужбовців під час Першої чеченської війни. Колегія присяжних у Верховному суді Чечні визнала Клиха винним. Обвинувачення просить для українця 22 роки тюрми.

У серпні 2014 року окупаційна влада затримала 32-річного кримського бізнесмена Валентина Виговського і вивезла в РФ.

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"Українець, звинувачений у шпигунстві, провів 15 місяців у Лефортово, чекаючи суду. Половину цього часу консули безуспішно намагалися вибити дозвіл на зустріч із затриманим. Лише в грудні 2015-го Виговський отримав вирок у вигаданому звинуваченні — 11 років суворого режиму. Процес у його справі був закритим", - зазначили журналісти.

33-річний селянин з Луганської області Сергій Литвинов отримав в РФ 8 років і 6 місяців колонії суворого режиму за викрадення авто.

Як розповідає видання, у Литвинова 12 серпня 2014 року розболілися зуби, а так як українські поліклініки виявилися відрізані від його села фронтом, він поїхав до стоматолога в сусідню Ростовську область. Там йому діагностували запалення окістя, що потребувало втручання хірурга, і залишили в лікарні. 21 серпня невідомі в масках викрали Литвинова і доставили в ростовський УБОЗ. Спочатку йому інкримінували масові вбивства і зґвалтування. Але пізніше перекваліфікували справу: стали судити за викрадення автомобілів Opel Frontera і УАЗ-452 російського громадянина в змові з українськими силовиками. Литвинов отримав 8 років і 6 місяців колонії суворого режиму.

5 серпня 2015-го український 73-річний "шпигун" Юрій Солошенко отримав від російського суду 6 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Солошенка, екс-директора Полтавського держпідприємства Прапор, який працював на "оборонку", заарештували в Москві в серпні 2014-го. У столицю РФ українець приїхав на ділову зустріч. Але в ФСБ вирішили, що Солошенко намагався незаконно придбати секретні комплектуючі до зенітно-ракетного комплексу С-300 для українських ППО.

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У березні цього року Солошенко подав клопотання президента РФ про помилування.

Відзначається, що на сьогодні на окупованому півострові місцева "влада" затримала чи засудила більше 20 місцевих жителів — громадян України. Більшість з них — кримські татари, заарештовані за публічну критику анексії Росією півострова або за звинуваченням в екстремізмі. Частина в'язнів опинилися за гратами за участь в проукраїнських протестах, а також за критику російської "влади" в Криму.

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