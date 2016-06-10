Учасники контактної групи в Мінську 15 червня розглянуть випадки порушення припинення вогню

Про це повідомляє спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік, передає Радіо Свобода.

«Учасники погодилися щодо необхідності повного і об’єктивного розслідування порушень. Це буде обговорене під час наступної зустрічі у Мінську 15 червня, яка відбудеться за участю представників СММ ОБСЄ і СЦКК», – йдеться у заяві Сайдіка, оприлюдненій 10 червня за підсумками відеоконференції представників контактної групи.

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Нагадаємо, раніше у п’ятницю прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що учасники Тристоронньої контактної групи доручили Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ і Спільному центру з контролю і координації (СЦКК) питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін розслідувати всі випадки порушення припинення вогню.

Вона відзначила, що за взаємною домовленістю, у зв'язку зі збільшенням порушень режиму припинення вогню відбулося засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції із залученням представників ОРДЛО.

«За підсумками доручили СЦКК спільно зі СММ ОБСЄ розслідувати всі випадки й доповісти на зустрічі в Мінську 15 червня»,- написала прес-секретар Кучми.

Також, за її словами, учасники Тристоронньої контактної групи «дійшли згоди щодо необхідності негайного припинення вогню».