Російські окупанти за добу здійснили 41 обстріл сил АТО - штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 25 обстрілів, на Донецькому 15, на Луганському - 1.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції під Мар’їнкою, Красногорівкою, Новотроїцьким, Тарамчуком та Талаківкою, а з зенітної установки ЗУ-23-2 - біля Березового.

О 22:00 з південно-західних околиць тимчасово окупованого Докучаєвська супротивник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку укріплень сил АТО неподалік Новотроїцького та Березового. По мирних кварталах Красногорівки вів вогонь танк.

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На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем вели вогонь по опорних пунктах поруч з Троїцьким, Авдіївкою, Новгородським та Зайцевим. Під Луганським, окрім того, до обстрілів ворог долучив БМП та важкі міномети. Там же активно діяли ворожі снайпери. Згодом укріплення поблизу Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм.

На Луганщині російські окупанти намагались поцілити з гранатометів по українських позиціях у районі Новозванівки.