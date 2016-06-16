Пукача етаповано до колонії на Тернопільщині для відбування довічного ув'язнення

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

"Днями Пукача етаповано до Чортківської установи виконання покарання № 26 (Тернопільська область). Там він буде утримуватися в секторі з максимальним рівнем безпеки для осіб, засуджених до довічного ув’язнення", - зазначили в ДПТСУ.

Як повідомляв УНІАН, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе.

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15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Пукач перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року його було затримано у селі на Житомирщині.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив Пукачу вирок без змін, після чого визначене покарання набрало чинності.

Гонгадзе поховали 22 березня 2016 у Києві, на території церкви Миколи Набережного. Замовники його вбивства досі не знайдені та не покарані.