У Києві поховали Георгія Гонгадзе

Як передає кореспондент УНІАН, біля могили розташовано великий козацький хрест. Церемонію відспівування та прощання всередині церкви представники ЗМІ не знімали.

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Попрощатися із журналістом прийшли чинні народні депутати, парламентарії минулих скликань, громадські діячі та відомі журналісти.

У приуроченому до похорону зверненні вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похованням журналіста його справа не припиняється, замовники вбивства мають бути засуджені.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

Найгучніше політичне вбивство в історії України призвело до радикалізації українського суспільства за часів правління на той час президента Леоніда Кучми і дало старт оновленню влади в країні.

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У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

За день до похорону, 21 березня, президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе - Мирославі.