Захист Пукача оскаржить збереження йому довічного терміну

Як передає кореспондент УНІАН, захисники повідомили, що будуть оскаржувати прийняте Апеляційним судом Києва рішення.

Адвокат Максим Герасько зазначив, що суд повинен був замінити Пукачу довічний термін на певний строк ув'язнення через закінчення строку давності (15 років з дня вчинення злочину), але не зробив цього, що, за його словами, є прямим порушенням законодавства.

Нагадаємо, раніше в п'ятницю Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Пукачу.

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При цьому суд вирішив замінити обвинувачення Пукача за однією із статей - ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оскільки ця стаття була вилучена з редакції УКУ кілька років тому. Ця стаття була замінена ст. 358 (умисне знищення документів), при цьому суд звільнив Пукача від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну притягнення до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

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У свою чергу захист Пукача вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування. 16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.