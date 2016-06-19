Десятьох фігурантів справи про розкрадання газу заарештували: сума застави - понад мільярд

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

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«За результатами розгляду клопотань детективів НАБУ, погоджених із прокурорами САП, щодо усіх 10 осіб, затриманих в ході обшуків 15 червня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів», - йдеться в повідомленні.

Сумарний розмір застави перевищує 1 млрд грн, додали в Антикорупційному бюро.

Водночас у НАБУ підкреслили, що принаймні дві ухвали суду найближчим часом оскаржуватимуться з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки суми застави, призначені судом, не є співмірними до заподіяної шкоди.

Як нагадали в Антикорупційному бюро, 15 червня детективами НАБУ та прокурорами САП в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене із генеральним прокурором подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання державного газу.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків на 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн – це несплачена сума ренти за користування надрами.