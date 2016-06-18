Чотирьом підозрюваним у розкраданні газу встановили заставу в розмірі 200 мільйонів кожному - НАБУ

Чотирьом підозрюваним у справі про розкрадання газу державного підприємства "Укргазвидобування" суд встановив заставу в розмірі 200 мільйонів гривень кожному.

Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро України.

"Сьогодні, 18 червня, рішенням слідчого судді Солом'янського суду А. Бобровника обрано запобіжний захід для одного з ключових фігурантів газової схеми, підконтрольна народному депутатові А. Онищенко, у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень", - повідомив він.

"Це рішення виглядає дивним, враховуючи той факт, що за результатами розгляду попередніх 4-х клопотань, у п'ятницю, 17 червня, рядовим учасникам злочинного угруповання той же суддя встановив у 130 разів більшу заставу, а саме 200 мільйонів гривень кожному", - наголошується в повідомленні.

У НАБУ підкреслили, що бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує дане рішення, "оскільки воно несе пряму загрозу інтересам слідства".

"Враховуючи роль підозрюваного у реалізації корупційної схеми, існує великий ризик того, що він без проблем збере необхідну для застави суму і після її внесення намагатися сховатися від слідства", - вважають в НАБУ.

Коментуючи рішення суду, директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що такі судові рішення ставлять під загрозу результати багатомісячної слідчої роботи, що в черговий раз свідчить про нагальну необхідність створення спеціалізованого антикорупційного суду.

"Тільки так буде сформована повноцінна вертикаль незалежних антикорупційних органів", - переконаний Ситник.

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У НАБУ нагадали, що 15 червня детективами бюро і прокурорами САП у рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством "Укргазвыдобувння", було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газовій схемі.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання газу, що належить державі.

17 червня детективи НАБУ і прокурори САП подали до суду Солом'янського району Києва клопотання про обрання запобіжного заходу 10-ти підозрюваним, затриманим 15 червня.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його відомство ініціювало арешт і притягнення до відповідальності народного депутата Онищенко, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з продажу природного газу, який був видобутий у спільній діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

За даними ГПУ, "у результаті протиправних дій Онищенко та підконтрольної йому злочинної організації, при реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, зазначеними особами було присвоєно кошти ПАТ "Укргазвидобування" в сумі понад 1,6 мільярда гривень, чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму".