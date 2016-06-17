Онищенко пояснив, чому він виїздив з України

Про це він розповів в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Я регулярно виїжджаю практично щотижня, я беру участь в команді з кінного спорту в Україні. Зараз йде підготовка до Олімпіади. Практично щотижня ми їздимо по виступам кубків нації, у нас 3 тижні поспіль був виступ, де Україна виграла і поставила світовий рекорд, три поспіль кубка нації ми виграли. Я нікуди не тікав, я весь час беру участь у змаганнях. Я в цьому році завоював ліцензію і маю поїхати на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро", - розповів Онищенко.

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Також він зазначив, що оскаржуватиме подання про зняття депутатської недоторканності. "Ми будемо знайомитися з цим. Ми будемо оскаржувати це. Тому я перебуваю тут, щоб взяти активну участь у цій роботі", - сказав Онищенко.

На зауваження ведучого, що вчора картка Онищенка спрацювала в залі ВР, він відповів: "Може бути картка була".

Нагадаємо, Онищенко підозрюють у причетності до незаконних схем з реалізації природного газу, добутого в результаті спільної діяльності підконтрольних йому структур з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума в 3 мільярди гривень.