Операція "Бурштин": Луценко відсторонив прокурора Рівненщини від посади (фото, відео)
Генпрокурор Юрій Луценко ухвалив рішення відсторонити від посади прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.
Про це генпрокурор сказав під час візиту до Рівного, повідомляє місцева журналістка Вікторія Мамотюк у Facebook.
За її словами, глава ГПУ планує повністю змінити керівництво прокуратури області.
Водночас, за словами прес-секретаря Луценка Лариси Сарган, затримано заступника прокурора області Андрія Боровика, який підозрюється в організації злочинного угрупування по незаконному видобутку бурштину на Рівненщині.
Прес-служба СБУ у Твіттері повідомила про затримання підполковника спецслужби за прикриття незаконного видобутку бурштину.
У відомстві також додали, що під час обшуку у заступника прокурора Рівненської області знайшли колекцію годинників вартістю понад 100 тис. доларів.
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"123 обшуки по області, обшукують заступника прокурора області Андрія Боровика, проводять обшуки в керівників відділів поліції в північних районах області. Зараз обшукують "Укртехнопостач". Прокурора області відсторонено від роботи. Працюють 300 правоохоронців, тихенько ніби, без шуму і пилу. Луценко з Грицаком обіцяють їхати на полісся в місця незаконного видобутку", - повідомила вона но свої сторінці у Facebook.
Луценко під час брифінгу, який транслював телеканал "Інтер" заявив, що операція із затримання Боровика готувалась спільно ГПУ, СБУ та МВС.
"Операція ретельно готувалась трьома відомствами – ГПУ, СБУ, МВС. Її вдалось утримати в таємниці. Сьогодні будуть проведені, я сподіваюсь, ефективні обшуки. Також спеціальним транспортом підозрювані будуть доставлені у Київ. Зараз відбувається обшук у заступника обласного прокурора", - повідомив він.
Генпрокурор також зазначив, що паралельно відбувається обшук у співробітника Служби безпеки України. У свою чергу голова СБУ Василь Грицак пояснив, чому у цього співробітника проводяться обшуки.
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"Це серйозний співробітник, який раніше працював на лінії "К", а потім працював по лінії контррозвідки, але він виявився дуже талановитим і ці старі звички дались йому в знаки. Він по лінії служби безпеки організував, так би мовити, "кришування" цього процесу і взаємодію з іншими правоохоронними органами", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Боровика затримано за підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину.