Операція "Бурштин": Луценко відсторонив прокурора Рівненщини від посади (фото, відео)

Про це генпрокурор сказав під час візиту до Рівного, повідомляє місцева журналістка Вікторія Мамотюк у Facebook.

За її словами, глава ГПУ планує повністю змінити керівництво прокуратури області.

Водночас, за словами прес-секретаря Луценка Лариси Сарган, затримано заступника прокурора області Андрія Боровика, який підозрюється в організації злочинного угрупування по незаконному видобутку бурштину на Рівненщині.

Прес-служба СБУ у Твіттері повідомила про затримання підполковника спецслужби за прикриття незаконного видобутку бурштину.

У відомстві також додали, що під час обшуку у заступника прокурора Рівненської області знайшли колекцію годинників вартістю понад 100 тис. доларів.

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"123 обшуки по області, обшукують заступника прокурора області Андрія Боровика, проводять обшуки в керівників відділів поліції в північних районах області. Зараз обшукують "Укртехнопостач". Прокурора області відсторонено від роботи. Працюють 300 правоохоронців, тихенько ніби, без шуму і пилу. Луценко з Грицаком обіцяють їхати на полісся в місця незаконного видобутку", - повідомила вона но свої сторінці у Facebook.

Луценко під час брифінгу, який транслював телеканал "Інтер" заявив, що операція із затримання Боровика готувалась спільно ГПУ, СБУ та МВС.

"Операція ретельно готувалась трьома відомствами – ГПУ, СБУ, МВС. Її вдалось утримати в таємниці. Сьогодні будуть проведені, я сподіваюсь, ефективні обшуки. Також спеціальним транспортом підозрювані будуть доставлені у Київ. Зараз відбувається обшук у заступника обласного прокурора", - повідомив він.

Генпрокурор також зазначив, що паралельно відбувається обшук у співробітника Служби безпеки України. У свою чергу голова СБУ Василь Грицак пояснив, чому у цього співробітника проводяться обшуки.

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"Це серйозний співробітник, який раніше працював на лінії "К", а потім працював по лінії контррозвідки, але він виявився дуже талановитим і ці старі звички дались йому в знаки. Він по лінії служби безпеки організував, так би мовити, "кришування" цього процесу і взаємодію з іншими правоохоронними органами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Боровика затримано за підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину.