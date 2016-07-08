НАТО на саміті у Варшаві ухвалить рішення про посилення присутності в Балтії і Польщі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на експертному форумі "НАТО на захисті миру" перед початком саміту у Варшаві повідомив генеральний секретар Організації Йнс Столтенберг.

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"Сьогодні ми домовимося посилити нашу присутність на сході альянсу в Естонії, Латвії, Литві і Польщі. В кожній з країн ми розгорнемо за принципом ротації, надійний, багатонаціональний батальйон. Це буде чітким сигналом того, що напад на одного союзника зустріне відповідь всіх сил альянсу", - сказав він.

При цьому генсек подякував Канаді, Німеччині, Великобританії і США, які взяли на себе повідну роль у формуванні цих батальйонів.

Столтенберг також зазначив, що сьогодні також буде ухвалено рішення посилити присутність альянсу на південному сході, зокрема, перетворивши румунську бригаду в багатонаціональну.

Нагадаємо, сьогодні у Варшаві розпочне роботу дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.