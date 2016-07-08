НАТО на саміті у Варшаві ухвалить рішення про посилення присутності в Балтії і Польщі
У перший день варшавського саміту НАТО буде ухвалено рішення посилити військову присутність на сході та на південному сході Альянсу.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на експертному форумі "НАТО на захисті миру" перед початком саміту у Варшаві повідомив генеральний секретар Організації Йнс Столтенберг.
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"Сьогодні ми домовимося посилити нашу присутність на сході альянсу в Естонії, Латвії, Литві і Польщі. В кожній з країн ми розгорнемо за принципом ротації, надійний, багатонаціональний батальйон. Це буде чітким сигналом того, що напад на одного союзника зустріне відповідь всіх сил альянсу", - сказав він.
При цьому генсек подякував Канаді, Німеччині, Великобританії і США, які взяли на себе повідну роль у формуванні цих батальйонів.
Столтенберг також зазначив, що сьогодні також буде ухвалено рішення посилити присутність альянсу на південному сході, зокрема, перетворивши румунську бригаду в багатонаціональну.
Нагадаємо, сьогодні у Варшаві розпочне роботу дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.