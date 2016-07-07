Санкції продовжаться у разі відмови РФ врегулювати ситуацію на Донбасі і навколо Криму - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це держсекретар США Джон Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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"Якщо Росія обере шлях деескалації та повного виконання Мінська, міжнародна спільнота, усі з нас вітатимуть це. І ми зобов'язуємося тісно співпрацювати з президентом Петром Порошенком, щоб переконатися, що його уряд та Україна докладають своїх зусиль для дотримання виконання Мінських обов'язків", - заявив Керрі.

"Якщо Росія не рухатиметься в напрямку прийняття цієї можливості для деескалації, тоді санкції залишатимуться у силі", - наголосив Джон Керрі.

Водночас він зауважив, що це стосується і Криму. "З самого початку конфлікту, з самого початку, коли Росія увійшла в Крим, США заявляли, що ми не визнавали і не визнаємо російську спробу анексії", - сказав держсекретар.

За його словами, "наші санкції, які запроваджені через питання Криму, зберігатимуться чинними, поки в остаточному підсумку ця проблема не буде розв'язана".