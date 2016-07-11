Прем'єр Канади відвідає Яворівський полігон, де канадські інструктори навчають бійців ЗСУ

14:40, 11 липня 2016
Політика
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в рамках візиту до України відвідає Яворівський полігон, де канадські інструктори навчають бійців Збройних сил України (ЗСУ).

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади сьогодні в Києві.

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«Після Києва, ми з паном Джастіном говорили про те, він планує відвідати Львів та Львівську область, відвідати Яворівський центр (полігон – УНІАН), де канадські військовослужбовці роблять надзвичайно важливу місію підготовки українських військовослужбовців», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо. Очікується, що він перебуватиме в Україні до 12 липня.

Під час візиту до України Трюдо проведе зустрічі, окрім президента, також з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом за участю членів урядів двох країн.

Канада у 2015 році направила до України своїх військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки військовослужбовців Збройних сил. Програма навчань розрахована із серпня 2015 року до березня 2017 року.

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