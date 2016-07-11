Прем'єр Канади відвідає Яворівський полігон, де канадські інструктори навчають бійців ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади сьогодні в Києві.

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«Після Києва, ми з паном Джастіном говорили про те, він планує відвідати Львів та Львівську область, відвідати Яворівський центр (полігон – УНІАН), де канадські військовослужбовці роблять надзвичайно важливу місію підготовки українських військовослужбовців», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо. Очікується, що він перебуватиме в Україні до 12 липня.

Під час візиту до України Трюдо проведе зустрічі, окрім президента, також з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом за участю членів урядів двох країн.

Канада у 2015 році направила до України своїх військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки військовослужбовців Збройних сил. Програма навчань розрахована із серпня 2015 року до березня 2017 року.