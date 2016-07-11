Порошенко на зустрічі з Трюдо наголосив на необхідності початку консультацій щодо деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Києві.

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«Окремо хотів би наголосити на важливості питання Криму, яке постійно лунало у Варшаві (під час саміту НАТО – УНІАН), і необхідність початку процесу консультацій щодо деокупації Криму», - сказав Порошенко.

Крім того, він подякував уряду Канади за те, що в найбільш складні часи Україна отримувала і продовжує отримувати обладнання, уніформу, тепловізори, медикаменти.