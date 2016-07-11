За підозрюваного у хабарництві заступника глави МОЗ Василишина внесли 2-мільйонну заставу

Про це УНІАН повідомили в Управлінні СБУ Києва та Київської області.

"Так, застава за нього внесена", - зазначили в УСБУ, не уточнивши, водночас, чи звільнений Василишин наразі з-під варти та особу, яка внесла заставу.

У свою чергу у прес-службі прокуратури Києва УНІАН повідомили, що наразі Василишин перебуває у Дніпровському районному суді столиці, де розглядається клопотання про його відсторонення від виконання службових обов’язків.

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Як повідомлялось, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві.

Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценка заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я.

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.